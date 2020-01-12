Летняя практика в NASA навсегда вписала имя немецкого студента Вольфа Кукье в историю астрономии. Юный практикант изучал данные, полученные космическом телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite - Ред.) и смог сделать удивительное открытие.

Молодому человеку удалось открыть новую экзопланету. Об этом передает DW cо ссылкой на Die Welt.

Вольф Кукье должен был изучать изменения в яркости звезд с помощью космического телескопа. На третий день практики он обратил внимание на необычный сигнал и предположил, что увидел звездное затемнение. Позднее специалисты пришли к выводу, что молодой человек обнаружил новую планету, расположенную вне Солнечной системы. Объект, получивший название TOI 1338 b, в 6,9 раз крупнее Земли и находится на расстоянии 1300 световых лет от нее, в созвездии Живописца.

Это первая планета с кратной орбитой, открытая телескопом TESS. Ученые относят к ним экзопланеты, которые вращаются не вокруг одиночной звезды (как Земля вокруг Солнца), а вокруг двойной. В свою очередь, двойная звезда представляет собой систему из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся вокруг общего центра масс по замкнутым орбитам.

Телескоп TESS был запущен в апреле 2018 года и предназначен для поиска и изучения экзопланет. Он оснащен четырьмя камерами, каждая каждая из которых делает снимок участка неба раз в полчаса.

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