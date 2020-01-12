В воскресенье, 12 января, в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Осадков почти не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Однако на востоке страны, а также на части территорий Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах возможен небольшой снег ночью и утром. Дороги в этих местах может накрыть гололедом.

По данным синоптиков, ветер будет северо-западным, 7-12 метров в секунду. В большинстве областей температура днем составит -1...+1, а на западе установится тепло до +4...+6 градусов.

В Киеве осадков сегодня не ожидается, ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду. В дневное время столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о тумане по всей Украине.

Также мы писали, что синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль.