В Киеве полицейские задержали ветерана воровского дела, 75-летнего карманника, который обокрал посетителя ресторана на улице Московской в ​​Печерском районе столицы.

Дерзкий щипач в зале ресторана вытащил из кармана куртки одного из посетителей кошелек, где были банковские карточки и деньги. Об этом передает в соцсети пресс-служба полиции Киева.

Но уйти с добычей престарелому карманнику не удалось. Его заметили сотрудники оперативно-поискового отдела столичного главка полиции, которые отрабатывали территорию района. Оперативники задержали вора сразу после совершения преступления.

"Вором оказался 75-летний житель Черкасской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время общения со следователями он признался в содеянном.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", - уточнили в полиции.

Добыча щипача, фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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