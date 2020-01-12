Американский президент Дональд Трамп выразил поддержку протестам в Иране, которые охватили страну после того, как правительство признало, что самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными. Об этом Трамп написал в Facebook.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой.

Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий, чего требуют протестующие. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть отключения Интернета. Мир наблюдает", - написал он.

Отметим, что Трамп продублировал свое сообщение и на персидском языке - фарси.

Скриншот: Facebook/Donald J. Trump

Напомним, в Тегеране и ряде других городов Ирана начались массовые протесты с требованием отправить в отставку верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, после того, как власти признали причастность иранских военных к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ.

Ранее сообщалось, что на протестах в Тегеране полиция задержала посла Британии.

Также мы писали, что акции протеста в Тегеране после признания властей в уничтожении Boeing переросли в столкновения с полицией. Видео.