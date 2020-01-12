Вчера, 11 января, с Ближнего Востока пришло еще одно тревожное сообщение. Здесь, в иракском городе Кербеле (100 км к югу от столицы Багдада - Ред.) было совершено покушение на лидера проиранской бригады "Народные мобилизационные силы" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.

Неизвестные вооруженные люди расстреляли шиитского комбрига, как сообщает Daily Mail.

Центральное командование США, которое обеспечивает американское военное присутствие на Ближнем Востоке, пока никак не отреагировало на информационный запрос по этму покушению.

Напомним, что 3 января международный аэропорт Багдада подвергся атаке дронов США, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Среди погибших были генерал Кассим Сулеймани, глава иранского "Корпуса стражей исламской революции", и Абу Махди аль Мухандис, заместитель уже покойного командующего бригады "Народные мобилизационные силы" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.