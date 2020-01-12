Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вопрос о том, какую ответственность должен понести Иран за сбитый украинский самолет МАУ под Тегераном, в ближайшее время рассмотрят Канада и другие страны. Трюдо также добавил, что у него есть договоренность с президентом Ирана Хасаном Рухани об участии в процессе расследования трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что эти вопросы сейчас задают жители Ирана, мировое сообщество и канадцы. Мы будем работать над этим в ближайшие дни", - заявил премьер Канады. Он так же отметил, что сейчас более важно оказать помощь родственникам и провести тщательное расследование катастрофы.

Трюдо добавил, что во время телефонного разговора с главой Ирана Рухани заявил о необходимости участия канадских специалистов в расследовании. "В настоящий момент три визы уже одобрены для участников группы. Мы ожидаем, что лидеры этой группы прибудут в Иран примерно в 16.00 (по местному времени - Ред.)", - сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны договорились о сотрудничестве в рамках расследования трагедии с украинским самолетом, а также о расшифровке "черных ящиков".

Сегодня "Страна" также рассказала, сколько Кабмин заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел по маршруту Тегеран - Киев, был сбит ЗРК "Тор". Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Украинцев на борту было 11 человек.