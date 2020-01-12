Вчера, 11 января, во время массовых антиправительственных выступлений в Тегеране произошел инцидент с послом Великобритании Робертом Макэрой. Его задержали агенты иранских сил безопасности и несколько часов удерживали под стражей.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

Дипломата задержали, когда он снимал на свой смартфон участников акций протеста против властей Ирана.

Ранее "Страна" сообщала, что участники массовых акций протестуя против того, что Иран сбил украинский пассажирский самолёт, вступили в конфликт с полицией.

Так же мы рассказывали, что расшифровка черных ящиков сбитого Ираном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Бюро расследований и анализа подтверждает, что примет участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, которая пройдет в Украине", - заявили французские эксперты.