Мониторинговая группа под руководством омбудсмена Людмилы Денисовой обнаружила у осужденных в Алексеевской колонии №25 телесные повреждения. Информация по установленным фактам будет передана правоохранителям.

Информация об этом появилась на странице уполномоченого по правам человека в Facebook.

"По моему поручению Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного ВР по правам человека завершила проверку Алексеевской колонии №25, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, пока они находятся в подавленном психологическом состоянии", - отметила Денисова.

Видео: facebook.com

Также сообщается, что у одного из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, повреждения были внесены в медицинскую документацию только после вмешательства Офиса омбудсмена.

"По всем зафиксированным фактам я передаю информацию в правоохранительные органы для дальнейшего расследования", - отметила омбудсмен.

Денисова поручила своему представителю в восточных областях систематически посещать осужденных, чтобы исключить дальнейшее моральное и физическое давление на них.

Напомним, что в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова был введен режим особых условий в связи с подготовкой осужденными бунта.

Как писала "Страна", весной вспыхнули беспорядки на территории 51-й исправительно-трудовой колонии на Люстдорфской дороге в Одессе.