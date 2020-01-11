В американском городе Филадельфия открывается Почетное консульство Украины. Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook. Сегодня, 11 января, было подписано соответствующее соглашение, в котором принял участие посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового Почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - заявили наши дипломаты.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации "Разом" и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Напомним, что ранее посольство США в Украине поприветствовало обмен пленными на Донбассе.

Также мы писали о том, что посольство США в Украине возглавит заместительница Тейлора Кристина Квин.