Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования по поводу катастрофы украинского пассажирского самолета МАУ, который был сбит под Тегераном иранской ракетой.

Королева сделала такое заявление в письме на имя генерал-губернатора Канады, сообщает CNN.

"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, гражданам других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия", - заявила Елизавета II.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны договорились о сотрудничестве в рамках расследования трагедии с украинским самолетом, а также о расшифровке "черных ящиков".

Сегодня "Страна" также рассказала, сколько Кабмин заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел по маршруту Тегеран - Киев, был сбит ЗРК "Тор". Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Украинцев на борту было 11 человек.