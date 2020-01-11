31-летняя канадская певица Grimes (Клэр Буше) показала фанатам свою беременность. За последние дни артистка опубликовала две фотографии на которых видно ее изрядно округлившийся живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grimes (@grimes) 9 Янв 2020 в 12:24 PST

Фото: Instagram

Известно, что на данный момент Клэр состоит в отношениях с 48-летним миллиардером и основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Стоит отметить, что данные фотографии могут быть лишь промо к выходу будущего альбома певицы под названием "Miss Anthropocene", который намечен на 21 февраля.

Однако, если все-таки беременность Grimes это не просто пиар-ход, то Маск станет отцом уже в шестой раз. Первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск, родила от Илона пятерых сыновей - Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона.

Ранее "Страна" писала о том, как Илон Маск впервые проехался по городу за рулем Cybertruck. С собой он взял известную певицу.

Также мы сообщали, что недавно бизнесмен в суде попросил прощения у дайвера, которого обозвал в Twitter педофилом.