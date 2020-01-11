На Донбассе житель села Шевченко подорвался на боеприпасах, которые он нашел ранее в полях и решил оставить у себя на хранение. В результате полученных травм владелец нелегального арсенала скончался на месте. Об этом информирует Волновахский отдел полиции в Донецкой области.

Сообщение о взрыве в полицию поступило днем 11 января. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Фото: Национальная полиция Украины

"Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники службы спасения, скорой медицинской помощи, судмедэксперт и взрывотехники", - уточнили в полиции.

Стражи порядка выяснили, что погибший нашел выстрелы для РПГ-7 за пределами села и принес его домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесение факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовно кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

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