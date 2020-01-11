Сегодня вечером, 11 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил размер выплат от Кабмина семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

По словам главы правительства, они получат по 200 тысяч гривен. По сегодняшнему курсу эта сумма кратна 8300 долларам.

В соцсетях уже обсуждают такую сумму выплат от украинского правительства.

Телеведущий Макс Невзоров сравнивает размер выплат с зарплатами украинских топ-чиновников:

"Правительство Украины выплатит семьям погибшим в авиакатастрофе

по 200 тысяч

11 погибших - 2 млн 200 тысяч

это примерно месячный оклад главы нафтогаза, укрпочты и прочего бесполезного госменеджмента страны

вот в таком сравнении

это государственный цинизм высшей степени".

Такие же ассоциации возникли у юриста Елены Лукаш:

"Заявление премьер-министра Украины Гончарука:

"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен".

Это немного больше 8 тысяч долларов США.

Вот же нелюди на самокатах.

Сравните.

Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн.гривен в месяц.

Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн.

Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен.

А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе .... оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу".

Отметим, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна выплатит компенсации семьям погибших. Правда, конкретные суммы пока не называются.

Пять главных вопросов о трагедии: Почему Иран признался в атаке на украинский самолет и кто понесет ответственность.

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