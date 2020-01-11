В субботу, 11 января, в Деснянском районе Киева вспыхнул уличный инцидент, который перерос в перестрелку. ЧП случилось на улице Оноре де Бальзака и в результате был ранен местный житель. Стрелкам хоть и удалось поначалу сбежать с места преступления, но их вскоре нашли и задержали.

Об этом пресс-служба полиции Киева сообщила в соцсети.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Между компанией троих мужчин и их знакомым началась словесная перепалка. Выпивший прохожий решил помочь в решении конфликта, но втянулся в драку. В результате он получил сотрясение мозга и упал, потеряв сознание. Один из трех товарищей достал травматическое оружие и совершил выстрел в воздух. После этого мужчины сбежали.

Пострадавшего мужчину 1989 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями. На место происшествия также сразу выехали полицейские и следственно-оперативная группа, которая установила всех участников конфликта. Также была изъята гильза, которую направили на экспертизу, а также пистолет одного из мужчин, калибр которого совпадает с гильзой.

Троих злоумышленников задержали. Это местные жители 1978, 1979 и 1981 годов рождения. Против них открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство). Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет", - рассказали детали ЧП в полиции.

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