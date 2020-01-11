Праворадикал из С14 и один из руководителей Муниципальной варты Киева Сергей Бондар похвастался своим огнеметом перед своими подписчиками в соцсети. Видео опубликовано на его странице в Intagram.

"Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую", - написал Сергей Бондар.

При этом сам Бондар стоит в форме, похожей на форму солдат нацистской Германии во Вторую мировую войну.

Видео: Instagram

Ранее мы писали о том, как в Ужгороде радикалы-националисты избили иностранца и потребовали у него покинуть Украину.

Также "Страна" сообщала о том, что во Львове два журналиста заявили об угрозах расправы со стороны местных праворадикальных группировок.