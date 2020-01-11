Один из руководителей Муниципальной варты Киева в нацистской форме позирует в соцсетях с огнеметом "против колорадов". Видео
Праворадикал из С14 и один из руководителей Муниципальной варты Киева Сергей Бондар похвастался своим огнеметом перед своими подписчиками в соцсети. Видео опубликовано на его странице в Intagram.
"Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую", - написал Сергей Бондар.
При этом сам Бондар стоит в форме, похожей на форму солдат нацистской Германии во Вторую мировую войну.
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Хороший оприскувач проти колорадів на свої гроші. Європейський виробник. Рекомендую.
Видео: Instagram
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