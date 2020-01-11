На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне были представлены десять рекомендаций по сотрудничеству между олимпийским движением, игровыми сообществами и киберспортом. Основной задачей комитета было названо развитие киберспортивных версий, таких как спортивные симуляторы FIFA 2020, NBA 2K20 и им подобные.

Председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен сообщил, что при формировании списка были обозначены три основных принципа.

"Мы не стремимся сделать киберспорт спортом. Не стремимся признать официальную федерацию киберспорта. Мы не собираемся добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр", - приводит слова чиновника Inside the Games.

Группа, которой руководит Лаппартьен, нацелена на продвижение спорта, олимпийского движения и олимпийских ценностей в игровую культуру. С сентября 2017 года Давид возглавляет также Международный союз велосипедистов (UCI).

Ранее "Страна" писала о том, что в программу школ России могут ввести киберспорт. Для этих целей экспертами Института развития интернета (ИРИ) выбраны Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Также мы сообщали о том, что российская служба ООН в Twitter сделала пост с картинкой из видеоигры Fallout 3.