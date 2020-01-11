В письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзам выражена готовность временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году. Об этом сообщает BFMTV.

Стоит отметить, что изначально план реформы, который был представлен премьером месяц назад, 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет. Однако французам необходимо было бы проработать до 64 лет для получения максимальных выплат от государства.

Помимо этого, правительство планировало ввести единую систему исчисления пенсии. Для этого необходимо было отменить уже существующие на данный момент 42 программы. Эдуар Филипп уверял, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум одной тысячи евро.

Ранее "Страна" писала о том, что участники протестной акции "желтых жилетов" вместе с представителями главных профсоюзов Франции снова вышли на улицы Парижа в последнюю субботу 2019 года.

Также мы писали, что в годовщину начала протестов "желтых жилетов" в Париже задержали 105 протестующих.