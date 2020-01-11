Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Об этом сегодня, 11 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", - отметил глава правительства.

Кроме того, по словам премьер-министра Украины, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны, - сообщил Алексей Гончарук. - Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость".

Ранее "Страна" публиковала текст обращения Зеленского по поводу трагедии с украинским самолетом.

Так же мы сообщали, что в Иране рассказали, как оператор ЗРК "Тор" не сумел связаться с командованием и запустил ракету по украинскому самолету.