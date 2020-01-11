Сегодня, 11 января, в Борисполе патрульный автомобиль Нацполиции сбил мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция Украины

ДТП произошло в 07.00 в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости.

"После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу и сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований", - заявили в полиции.

Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания. "На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения", - отметили правоохранители.

Тело потгибшего было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Напомним, что ранее украинская патрульная полиция завела аккаунт в TikTok и постит там видео, как копы переодеваются под рэп.

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