В Борисполе полицейский патруль на авто насмерть сбил пешехода. Фото
Сегодня, 11 января, в Борисполе патрульный автомобиль Нацполиции сбил мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
Фото: Нацполиция Украины
ДТП произошло в 07.00 в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости.
"После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу и сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований", - заявили в полиции.
Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания. "На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения", - отметили правоохранители.
Тело потгибшего было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Напомним, что ранее украинская патрульная полиция завела аккаунт в TikTok и постит там видео, как копы переодеваются под рэп.
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