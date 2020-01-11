Уровень инфляции в Украине повысится с прошлогодних 4,1% до 5% в 2020 году. Об этом гласят данные инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Базовый темп инфляции будет оставаться умеренным. Мы ожидаем, что инфляция в годовом исчислении останется в пределах целевого диапазона на 5% ± 1 п.п. к концу года", - говорится в заявлении банка.

Актуальный прогноз основан на предположении о стабильном снижении курса гривны. Однако, те же аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки Нацбанка Украины, которое должно произойти по итогам заседания комитета по монетарной политике с нынешних 13,5% годовых до 12,5% или ниже.

Стоит отметить, что базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки на 4 п.п. - до 9,5% годовых на конец 2020 года.

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