Сегодня, 11 января, во второй половине дня на улицах Тегерана начались жестокие столкновения после признания властей Ирана в том, что ПВО страны по ошибке сбила украинский самолет.

Люди требуют ухода аятоллы Хамении - верховного правителя Ирана

"Страна" собрала всю информацию, что происходит на улицах города.

Из-за чего начались протесты?

Подавляющее большинство погибших в катастрофе это либо граждане Ирана, либо иранцы по происхождению.

Поэтому, получается, что иранские ПВО убили более сотни своих же соотечественников.

И при этом несколько дней власти обманывали и отрицали свою ответственность за традегию.

Именно это и стало катализатором протестов.

"Признание властями после нескольких дней отрицания своей вины в уничтожении украинского "Боинга", в котором погибли десятки иранцев, вызвало возмущение людей. Они почувствовали себя обманутыми. Ноль погибших американцев во время обстрелов и десятки погибших иранцев в украинском самолете, который поразила иранская же ракета", - поясняет телеграм-канал "Политика Страны".

При этом, протесты на самом деле по разным поводам в Иране идут регулярно. В стране очень тяжелая социально-экономическая ситуация (из-за санкций), многие люди недовольны режимом аятоллы с их многочисленными религиозными запретами и ограничениями.

Последняя вспышка была в ноябре прошлого года, когда власти подняли цены на бензин на 50%, с 15 тысяч иранских риалов (около 30 американских центов) до 30 тысяч (то до есть до 60 центов или же около 14,5 гривен).

По данным СМИ, костяк нынешних акций составляют активисты "бензиновых" протестов. Власти же заявляют, что протесты инспирируются врагами Ирана - США, Саудовской Аравией и Британией.

Какие требования протестующих?

Одно из требований - отставка верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Часть митингующих более категорична, они скандируют: "Смерть диктатору!" (подразумевая Хаменеи).

Также звучат требования против Корпуса стражей исламской революции (они взяли на себя ответственность за ракетную атаку). КСИР подчиняется напрямую аятолле и считается оплотом его власти.

"Отставки недостаточно, нужно судебное преследование", - требуют протестубщие.

Ядро протеста - студенты местных вузов, в том числе одного из самых престижных в стране - Технологического университета имени Шарифа. По некоторым сведениям, минимум 10 погибших в авиакатстрофе были выпускниками этого университета.

Один участников акции держит в руках коллаж из фотографий погибших в самолете иранцев.

Также уже появился символ протестов, призывающий к массовым протестам против КСИР и властей. На нем изображена черная карта Ирана и красный силуэт самолета.

Студенты на улицах срывают транспаранты с изображением убитого по приказу Трампа генерала Сулеймани.

Как реагируют власти?

Местные силовики разгоняют протестующих. Полиция применяет резиновые пули.

Против людей применяют водометы.

На видео, приведенном ниже, можно оценить массовость протеста.

Демонстрации распространяются на другие города. Сообщается о протестах в Ширазе, Исфагане и Коме.

Как будут дальше развиваться события?

"Протестующие – это те, кого достал режим аятолл, особенно он непопулярен среди образованных иранцев в крупных городах, - рассказал "Стране" иранец Шухрат Берзани, который в свое время окончил киевский медицинский вуз и сейчас живет и работает в Турции. - Люди втихаря пьют алкоголь, хоть он запрещен и за это положено наказание. Кроме того, в Иране коррупция просто нереальных масштабов. Прикрываясь Аллахом, верхушка ворует по-черному. Народ устал от мракобесия и бесправия, когда приближенным – все, а людям - "сейпы" (иранские машины вроде советских "Жигулей") по 5 тысяч долларов. С другой стороны, в целом ситуация не критическая, никто не голодает. Дороги в Иране отличные, обучение бесплатное, лекарства недорогие, есть социальные программы, например, по выкупу дешевого жилья. Но при этом недовольство растет – и связано это прежде всего с самодурством властей. Некоторые говорят о том, что протесты подогревают враги Ирана – Запад и Израиль с Саудовской Аравией, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, а еще лучше в свержении режима, что ослабит влияние Тегерана на Ближнем Востоке. Хотя в Иране и своих деятелей хватает, которые хотели бы свалить власть".

В то же время власть чтят в селах и маленьких городах, где люди очень религиозны. Кроме того, правительство там субсидирует основные продукты питания, и цены на них не меняются десятилетиями (а когда яйца и бензин подорожали, начался бунт и в провинции).

Еще одной причиной роста "майданных" настроений в Иране называют приход семь лет назад команды 71-летнего президента Хасана Рухани, который позиционирует себя как реформатора и обещает экономическую либерализацию (в частности, отказ от контроля за ценами) и смягчение исламских запретов.

"Считается, что слишком либеральный, как для Ирана, лидер подвигнул часть населения на бунт", - говорит Берзани.

Политолог Руслан Бортник говорит, что ситуация в Иране – взрывоопасная, а сбитый украинский самолет лишь ее подогрел.

"В Иране идет очень серьезная протестная активность, сложная внутриполитическая ситуация, буквально месяц назад были масштабные протесты против роста цен на бензин, которые власти подавили силой. Отключали интернет, подавляли любую оппозиционную информационную деятельность. Иранская оппозиция, которая хочет сменить режим Рухани и Хаменеи, пытается использовать ситуацию с "Боингом" для раскачивания ситуации", - сказал Бортник "Стране".

По мнению политолога, нынешние протесты вряд ли будут стратегически успешными.



"Хотя с учетом кризиса в иранской верхушке инцидент с украинским самолетом показал сложные взаимоотношения между КСИР и иранской армией. Нельзя исключить, что эти протесты могут набирать обороты. Они сегодня в значительной мере могут использоваться во внутриполитической борьбе. Но все же потенциал этих протестов в части "Боинга" ограничен, а оппозиция и определенные круги внутри иранской власти пытаются таким образом качать ситуацию, пытаются прощупать, получится ли из этого что-то более масштабное", - резюмирует эксперт.

Почему Иран признался в атаке на украинский самолет и кто понесет ответственность - читайте 5 главных вопросов и ответов.

Главные заявления сегодняшнего дня об атаке на украинский самолет мы публикуем здесь.