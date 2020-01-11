Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский после телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани выступил с видеобращением к народу Украины по поводу катастрофы лайнера МАУ.

"Страна" приводит полный текст обращения президента Украины.

"Только что я провел телефонный разговор с Президентом Ирана Хасаном Рухани. Он официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский Боинг-737.

Сейчас я хочу и наконец могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.

Сразу после авиакатастрофы была создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины. На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране.

Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.

В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз. Офис Генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы.

9 января, в 03:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы.

У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкому и полному взаимодействию с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментоам самолета, "черным ящикам", записям радаров и переговорам диспетчеров из центра управления полетами.

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой.

Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.

Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского Боинга.

Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.

10 января у меня состоялся разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.

Также важную информацию передала Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.

Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.

И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.

Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа.

Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет.

Возвращаясь к разговору с Президентом Ирана. Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков".

Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.

Мы договорились, что никто не отвертится. Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.

Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.

Государство также всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе.

Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика.

Дорогие украинцы! В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее.

Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память.

Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы не были", - заявил президент.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Иране рассказали, как оператор ЗРК "Тор" не сумел связаться с командованием и отправил ракету по украинскому самолету.

Так же мы рассказывали, что большинство погибших в катастрофе Боинга похоронят в Иране.

Напомним, что Министерство внутренних дел Украины уже передало Ирану ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета Boeing-737, который сбили ПВО Ирана. Министерство ожидает от иранской стороны идентификации тел погибших и возвращения их в Киев.