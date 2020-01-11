Человеческий череп и останки тела мужчины были обнаружены в Первомайском районе Николаевской области, недалеко от железнодорожной станции "Орлик". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Орлик" Одесской железной дороги, расположенной недалеко от города Первомайск, о том, что у здания станции обнаружен человеческий череп", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, на поиски останков тела и установления личности умершего был задействован почти весь личный состав отдела полиции во главе с его руководителем. После того как правоохранители обошли территорию, на которой был найден череп, они обнаружили останки тела мужчины.

Согласно данным предварительной экспертизы на останках не выявлено признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена позже.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований, как того требует процедура в подобных случаях, по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и начато расследование.

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