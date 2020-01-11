В субботу, 11 января вечером и в воскресенье, 12 января ночью в западных и северных областях Украины, а также в столице Украины и Киевской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров за секунду. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 11 января и в ночью 12 января в западных и северных областях Украины, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации напомнили основные правила поведения в случае сильного ветра:

Все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними транспорт.

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