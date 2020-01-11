Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, в том числе и в составе ЧВК "Вагнер", однако они не представляют интересы Российской Федерации.

Об этом глава российского государства заявил 11 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Видео: YouTube/ RT на русском

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - уверяет Путин.

Также российский лидер заявил, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.

Напомним, что в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии, Украине и судьбу газопровода "Северный поток-2".

Ранее мы писали, что СБУ опубликовала паспорта 57 россиян, которые в составе ЧВК "Вагнера" погибли в Сирии.