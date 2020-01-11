Герцогиня Сассекская Меган Маркл возьмется за озвучку персонажей мультфильмов Disney. Известно, что супруга принца Гарри уже подписала контракт с американской корпорацией. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, заработанные Маркл средства пойдут на защиту диких животных и борьбу с браконьерством под руководством организации "Слоны без границ".

В мае "Страна" сообщала о том, что Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи - акварельную картинку с изображением родителей и Винни-Пуха у кроватки с написанным на ней именем новорожденного и 25-секундный мультфильм.

Также мы писали о том, что мультфильм студии Disney "Холодное Сердце 2" стал самым кассовым в истории. Согласно данным сайта Box Office Mojo, в мире он уже собрал 1,32 млрд долларов.