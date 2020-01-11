Крупнейшая автомобильная корпорация США General Motors возродит свой популярный бренд Hummer. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ожидается, что производитель будет выпускать под возрожденным брендом грузовики с электродвигателями.

Начало продаж автомобилей под маркой Hummer должно стартовать в 2020 году. Судя по данным источника, в новых моделях реализуют уже классический "квадратный" дизайн, полюбившийся поклонникам бренда. Сообщается, что General Motors хочет продавать грузовые авто через сеть дилеров под маркой "Hummer by GMC".

Также известно, что новые авто будут не будут продаваться в больших количествах, так как производитель хочет позиционировать Hummer как бренд премиум-класса. Для продвижения автомобилей компания подписала договор с одним из самых успешных баскетболистов NBA Леброном Джеймсом, а также планирует показать свой рекламный ролик во время финала американской футбольной лиги SuperBowl.

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