В субботу вечером, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Они обсудили катастрофу Boeing, которая произошла 8 января, и разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных.

Он уверил президента, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для расследования.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что для Украины важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

"Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел по маршруту Тегеран - Киев, был сбит ЗРК "Тор". Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Украинцев было 11 человек.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Они рассказали, что самолет был принят за враждебную цель. Президент страны Хасан Рухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии.