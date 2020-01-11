Киевские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 19-летнюю девушку. Предполагается, что именно он нанес потерпевшей около 15 ножевых ранений и попытался изнасиловать 7 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

У мужчины 1990 года рождения изъяли нож, который является предполагаемым орудием преступления.

В полиции говорят, что подозреваемый с целью изнасилования схватил 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы. Однако потерпевшая оказала сопротивление, в связи с чем нападающий нанес ей около 15 колото-резаных ран в различные части тела.

Сейчас следователями Голосеевского УП ГУНП в городе Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 по месту жительства задержанного проводится неотложный обыск. Задержанному готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование осуществляется по ч.2 ст. 15 п.10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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