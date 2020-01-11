Сегодня, 11 января в Тегеране прошли массовые акции протеста после того, как власти страны признали свою ответственность за поражение ракетой лайнера компании МАУ. Telegram-канал "Политика Страны" публикует видео с акций протеста иранских студентов.

Ранее мы сообщали, что акция проходит в связи с уничтожением пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.

Отметим, что подавляющее большинство пассажиров самолета были либо гражданами Ирана, либо иранцами по происхождению.

Акция проходит под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.

Как известно, КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский Boeing. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции.

Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.