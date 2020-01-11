Европейский союз приветствует то, что власти Ирана признались в том, что их силы ПВО уничтожили самолет МАУ и выразил надежду, что Иран продолжит всесторонне сотрудничать и помогать в расследовании трагедии. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский Союз принял во внимание заявление иранских властей о признании ответственности за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины PS 752 8 января. Мы скорбим по поводу этой трагедии, повлекшей гибель такого большого количества людей из разных стран, и от всего сердца выражаем глубокие соболезнования их семьям и близким", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что Иран будет продолжать сотрудничать в полной мере и осуществит глубокое и прозрачное расследование, которое будет соответствовать международным стандартам.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

Ранее "Страна" писала, что Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг" 8 января. Также мы рассказывали, что страна заплатит весь ущерб от крушения самолета в Тегеране.

Ранее мы публиковали главные заявления МАУ после признаний Ирана.