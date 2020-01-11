Известную украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Маruv, обокрали в центре Киева вечером 11 января. Об этом сама поп-дива сообщила на своей странице в Instagram.

Она записала короткое видео в раздел сториз, в котором рассказала, что у нее из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, "со всем, так сказать, барахлом".

Маruv призвала сообщить ей, если кто-то из просмотревших историю был вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого и был свидетелем происшествия.

"Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой "под крокодила" - напишите мне в директ, или лучше - моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы", - попросила певица.

Скриншот: maruvofficial

Ранее "Страна" писала о том, что недавно в Киеве обокрали Александра Бабушкина - сына бывшего архитектора столицы.

Также мы рассказывали, что жертвой автомобильных воров стала экс-депутат от Радикальной партии 29-летняя Алена Кошелева.