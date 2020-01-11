Жительница Сум была задержана оперативниками СБУ при попытке ввоза в Украину из Европейского Союза партию наркотика экстази. Об этом информирует пресс-центр силовиков.

Так, работники спецслужб заранее установили, что правонарушительница планирует наладить поставки экстази в Украину.

Преступница планировала регулярно привозить таблетки с наркотическим веществом из-за рубежа. Девушка была задержана в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза очередной партии, которую она спрятала в пакете со сладостями.

На данный момент в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Правоохранителями устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что одесский суд закрыл дело о контрабанде 3 тонн марихуаны. В СБУ заявили, что наркотики испортились.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали владельца кальянной, который торговал наркотиками.