В Николаевской области мужчина отказался от прививок после укуса собаки и заболел бешенством
В Николаевской области зарегистрирован случай бешенства у человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook в субботу.
Так, 11 января 2020 года 31-летнего больного мужчину госпитализировали с диагнозом "бешенство, манифестная форма". Эксперты ЦОЗ сообщают, что это очень тяжелая форма, сейчас у больного наблюдается боязнь воды и аэрофобия.
Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України
Мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года, после чего он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.
Обязательной вакцинации подлежат пациенты, которых покусали бешеные или с подозрением на бешенство животные или любые дикие животные, а также пациенты, поцарапанные животными с подозрением на бешенство или если на царапину попала слюна животного.
У человека инкубационный период бешенства обычно длится от одного до трех месяцев, но может варьироваться от одной недели до года.
Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України
Ранее "Страна" писала, что в первом полугодии текущего года в Украине было зарегистрировано 447 случаев бешенства у животных.
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