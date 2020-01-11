В Николаевской области зарегистрирован случай бешенства у человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook в субботу.

Так, 11 января 2020 года 31-летнего больного мужчину госпитализировали с диагнозом "бешенство, манифестная форма". Эксперты ЦОЗ сообщают, что это очень тяжелая форма, сейчас у больного наблюдается боязнь воды и аэрофобия.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года, после чего он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Обязательной вакцинации подлежат пациенты, которых покусали бешеные или с подозрением на бешенство животные или любые дикие животные, а также пациенты, поцарапанные животными с подозрением на бешенство или если на царапину попала слюна животного.

У человека инкубационный период бешенства обычно длится от одного до трех месяцев, но может варьироваться от одной недели до года.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что в первом полугодии текущего года в Украине было зарегистрировано 447 случаев бешенства у животных.

Также мы рассказывали, что в Украине началась эпидемия гриппа.