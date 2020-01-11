Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что иранские власти, взяв на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ согласились таким образом полностью возместить ущерб, который нанесла эта авиакатастрофа. Заявление секретаря приводит служба BBC. Украина.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление - это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", - отметил секретарь СНБО

По словам Данилова, президент Украины обсудит эти вопросы с лидером Ирана. "Иран полностью все компенсирует", - заверил секретарь СНБО. Он так же добавил, что сейчас ведется следствие, после завершения которого украинская сторона будет рассматривать пути юридических действий, чтобы все виновные в катастрофе были наказаны.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский Boeing. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции.

Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.