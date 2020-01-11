В субботу, 11 января, после переговоров в Кремле президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель лидеры двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Так, в частности у президента России спросили, сможет ли Москва сама достроить скандальный газопровод Северный поток-2.

"Мы сможем достроить его без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков единственный, который встает в этой связи. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает", - пообещал президент РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что в правительстве России собираются достроить Северный поток-2 до конца 2020 года.