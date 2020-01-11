Сегодня, 11 января, в России, на участке трассы М-2 в Орловской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто. В результате аварии погибли и пострадали граждане Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Орловской области.

По сведениям представителей российской полиции водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что пока известно о трех погибших, еще 7 человек пострадали, в том числе 17-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что пассажиров автобуса в Норильске замело снегом прямо в салоне.

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