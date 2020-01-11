Сегодня Ангела Меркель побывала с официальным визитом в Кремле. Она вела переговоры с Владимиром Путиным почти четыре часа. Обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии, Украине и "Северный поток-2".

В конце президент и канцлер вышли на короткий брифинг. Приводим главные заявления.

Что говорил Путин

Путин заявил, что они с Меркель рассмотрели вопрос Ливии и призвал положить конец вооруженному противостоянию и установить режим прекращения огня. Также не обошли вниманием ситуацию в Сирии, куда на днях ездил Путин.

"Ситуация в этой стране стабилизируется. Россия и Германия считают, что конфликт может быть решен только дипломатическими средствами", - сказал президент РФ.

Путин напомнил, что Иран после действий США вышел из ядерной сделки. Также он заявил, что Россия и Германия обсудили создание недолларового способа расчетов с Ираном (чтобы обойти санкции США).

Потом Путин упомянул Украину.

"Закон об особом статусе должен стать бессрочным. Он должен быть закреплен в украинской конституции", - заявил Путин, выразив надежду, что договоренности, достигнутые в Нормандском формате, будут реализованы.

У Путина спросили, сможет ли Россия сама достроить Северный поток-2.

"Мы сможем достроить его без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков единственный, который встает в этой связи. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает", - пообещал президент РФ.

Что сказала Меркель

Германский канцлер заявила о необходимости достроить "Северный поток-2".

"Мы говорили о проекте Северный поток-2, нам необходимо довести его до конца. Отрадно, что была достигнута договоренность на пять лет по транзиту газа через Украину. Другие страны выиграют от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации газовых поставок", - сказала Меркель.

Она тоже упомянула о Ливии и Сирии, похвалила Путина и Эрдогана за договоренности по прекращению огня в провинции Идлиб. "Для Сирии нет военного решения".

Что же до Ирана, Меркель заявила, что нужно сохранять ядерную сделку. "Ирану не нужно иметь ядерное оружие. Мы хотим эту договоренность сохранить".

Канцлер упомянула гибель украинского самолета в Иране. "Сейчас нужно обсуждать последствия трагедии и до конца ее раскрыть", - сказала Меркель.

Что же до Нормандского формата, то с ним, сказала немецкий лидер, "есть сложности".

"В Париже мы не смогли решить все проблемы, но в конце года мы провели обмен пленными... Минские договоренности - у нас есть эта основа и мы должны по ней двигаться", - заявила канцлер, отметив, что нужно готовить новые наработки к следующей Нормандской встрече.