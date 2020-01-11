Двух известных американских актеров Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме "Джокер" и Мартина Шина, который известен по роли в ленте "Апокалипсис сегодня" задержали во время акции протеста против климатических изменений, которая прошла у Капитолийского холма в Вашингтоне.

Об этом пишет "Los Angeles Times".

Так, в сообщении говорится, что актеры Хоакин Феникс, Сьюзан Сарандон, Мэгги Джилленхол и Мартин Шин присоединились к актриссе Джейн Фонде на последнем митинге" Fire Drill Friday", который проходил на Капитолийском холме в пятницу, 10 января. Феникс выступил на акции с речью о том, насколько губительно влияет молочная и мясная промышленность на климатические изменения в мире.

"Я прилагаю столько усилий, сколько могу (для борьбы с изменением климата - Ред.). Есть вещи, которых я не могу избежать - сюда я прилетел самолетом сегодня, а точнее ночью. Но одно, что я могу сделать - это изменить свои пищевые привычки", - заявил актер.

Фото: Los Angeles Times

Отметим, что Хоакин Феникс - веган и не есть животную продукцию.

По данным полиции, на акции арестованы 147 человек. Их обвинили в нарушении условий мирных собраний и перекрытии правительственной улице, что создало неудобства для жителей столицы США и работников Капитолия.

Однако, по словам представительницы организаторов акции, количество задержанных составило около 300 человек. Митингующие, среди которых было много звезд и известных общественных деятелей, призвали к идее разумного потребления и напомнили о негативном влиянии перепроизводства одежды и пищи на окружающую среду.

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