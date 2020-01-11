Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого одержала уверенную победу на парламентских выборах, назвал "важным первым шагом" признание Ирана в том, что его военные сбили украинский самолет компании МАУ.

Заявление Джонсона опубликовано на официальном сайте британского правительства.

"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и обеспечить, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают", - говорится в заявлении.

"Теперь нам нужно всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация погибших", - добавил британский премьер. Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими международными партнерами, пострадавшими в результате трагедии.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский Boeing. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух".

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