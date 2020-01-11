В Государственном бюро расследований Украины (ГБР) завершили формирование специального следственного подразделения, которое будет заниматься расследованиями убийств на Майдане зимой 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственное бюро расследований. Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедикторва заявила, что в бюро обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от бюро ожидает общество.

Напомним, что 3 декабря Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект о перезагрузке ГБР, согасно которому Роман Труба - бывший директор ведомства - был уволен. На его место президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Также "Страна" писала, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.