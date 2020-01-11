Офис Генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса МАУ PS752 под Тегераном. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По результатам обработки данных, которые были получены в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном факта сбивания самолета авиакомпании МАУ военными этой страны (Корпусом Стражей Исламской революции - Ред.), Офис Генпрокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления.

Известно, что с этого момента следствие будет продолжаться по статьям украинского Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

В пресс-службе добавили, что осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский Boeing. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.