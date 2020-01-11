Иранские студенты в столице страны Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.

Отметим, что подавляющее большинство пассажиров самолета были либо гражданами Ирана, либо иранцами по происхождению.

Акция проходит под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.

Отметим, что КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.

Видео протестов появилось на YouTube.

Видео: YouTube/Как Так

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 06:00 по тегеранскому времени (около 04:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров погибли. Также на борту находились 9 членов экипажа.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса).

Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии.

А иранский генерал Хаджизаде рассказал о том, как оператор допустил такую ужасную ошибку и заявил, что готов умереть.