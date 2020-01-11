Сегодня Иран признал, что сбил украинский Boeing, который 8 января следовал из Тегерана в Киев. Власти страны объяснили это случайностью и ошибкой военных.

Украинский борт приняли за крылатую ракету.

"Страна" уже анализировала заявление Тегерана.

После этого ситуацию прокомментировала компания МАУ, чей самолет был атакован.

Приводим главные заявления президента "Международных авиалиний Украины" Евгения Дыхне и вице-президента Игоря Сосновского.

Самолет не отклонялся от курса

В Иране сегодня заявили, что украинский самолет находился "в режиме ротации", когда его сбили. Проще говоря - как-то поворачивал, следуя своим курсом.

Этот поворот, по иранской версии, якобы и "смутил" систему ПВО, которая обстреляла объект. Однако в МАУ заявили, что никакой ротации "Боинг" не производил.

"Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог", - сказал Дыхне.

Сосновский категорически опроверг отклонение самолета от курса.

"Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета, вопреки тому, что говорили иранцы, они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили разрешение на выполнение полета и действовали строго в соответствии с разрешением диспетчера", - заверил Сосновский.

Он также продемонстрировал данные сервиса Flihtradar, по которому маршрут "Боинга" 8 января соответствовал движению других самолетов, вылетавших в этот день.

"Самолет находится строго на линии пути. Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально", - сказал Сосновский.

Почему МАУ не отменили рейс

Один из главных вопросов к "Международным авиалиниям", да и в целом к украинским властям - почему после ракетного обстрела Ираном военных баз США не отменили полеты над этой страной. Ведь никто не знал, будет ли ответный удар американцев.

При том, что сами США и ряд других стран немедленно закрыли небо над Ираном и Ираком для полетов гражданской авиации.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено", - объяснил позицию МАУ Дыхне.

По его словам, в ночь трагедии происходили вылеты самолетов как до, так и после крушения. Никто из пилотов и представителей компании о каких-либо угрозах не предупреждал, хотя местные власти обязаны были закрыть аэропорт, заявил представитель МАУ.

"Откройте Flight Radar, там видно, что воздушное пространство над Тегераном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании, которые летали. Это не индивидуальные решения. Есть международная практика процедуры определения. В первую очередь, определяет страна, регулирующая воздушное пространство", - сказал Дыхне.

В итоге, как мы знаем, Киев официально запретил гражданским бортам Украины летать над Ираном уже после аварии.

Очевидно, если бы это произошло раньше, жертв можно было бы избежать.

Когда вернут домой тела погибших

Президент МАУ рассказал о ситуации с телами погибших украинцев.

"Тела находятся в четырех разных больницах. По моей информации, на сегодня у медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК. Они торопятся сделать как можно быстрее. Большинство тел будут преданы земле в Иране, потому что, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находились на борту самолета, они происхождением из Ирана и родственники их там", – сказал Дыхне.

Он отметил, что вопросом возвращения тел погибших украинцев занимается Министерство иностранных дел Украины.

"Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез в Иран членов комиссии. Это грузовой борт, у него есть возможность. Но насколько будет готова иранская сторона пройти все формальности и организационные вопросы, сколько это займет времени, мы не знаем", – сказал президент МАУ.

Также он заявил, что все страховые выплаты будут погашены.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены в соответствии со всеми международными правилами и теми страховыми договорами, которые у нас есть", - сказал президент компании.