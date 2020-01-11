Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) зафиксировали факты вербовки представителями ФСБ РФ троих жителей Сумской области. Пресс-служба ведомства заявила, что среди них - бывший милиционер, учитель и работник одного из предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

"Установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Так, с помощью граждан Украины ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частях ВСУ, и информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Отмечается, что все украинцы, которых пыталась завербовать ФСБ, добровольно сообщили об этом СБУ.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Youtube/ Cлужба безпеки України

Ранее "Страна" писала о том, что в Кременчуге на 12 лет посадили силовика, которого уличили в связях с ФСБ.

Также мы сообщали, что ФСБ заявило о задержании украинцев с "криминальным прошлым", которые пытались покинуть Крым в обход пунктов пропуска.