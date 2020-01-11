Сегодня, 11 января, в Турции, недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Оно спровоцировало сильную панику среди местного населения. Об этом сообщает в субботу газета Hurriyet.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров под дном Мраморного моря, недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

О пострадавших или разрушениях пока не сообщается.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в один день с крушением самолета Международных авиалиний Украины в Иране произошли два землетрясения возле атомной электростанции.

Также мы писали, что 1 января Албанию всколыхнуло новое землетрясение, сила подземных толчков составила 4,2 балла. Они ощущались неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье страны.