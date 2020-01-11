В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом информирует издание "Коммерсантъ". Глава российского государства поблагодарил Меркель за ее визит в Москву и заявил, что в процессе встречи они обсудят "наиболее острые" вопросы.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", - заявил вначале Путин. Немецкий канцлер ответила, что с нетерпением ждала сегодняшней встречи.

Канцлер ФРГ прилетела в столицу России с рабочим визитом. Сообщается, что в состав немецкой делегации также вошел глава МИД ФРГ Хайко Маас. Судя по информации пресс-службы Кремля в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Темой переговоров также станет и ситуация в Украине.

Напомним, в конце декабря 2019 года Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они обсудили строительство трубопровода "Северный поток-2" и процесс обмена пленными между Украиной и "ЛДНР".