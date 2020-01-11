Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал о том, что оператор, который управлял комплексом ПВО и сбил самолет украинской авиакомпании МАУ, в котором находились 167 человек, получил сообщение о запуске крылатой ракеты и принял лайнер за нее.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Командующий рассказал, что оператор имел всего 10 секунд на принятие решения - сбивать или нет. Он попытался связаться с командованием, но не смог этого сделать из-за помех, поэтому решил самостоятельно выпустить ракету и поразить цель, которая оказалась не ракетой, а самолетом.

"Боец сил Господних определил цель как ракету. Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил командующий.

Кроме того, он рассказал, что принимает всю ответственность на себя.

"Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил командующий.

Хаджизаде напомнил, что из-за усиления напряженности между Ираном и США все наступательные и оборонительные подразделения КСИР находились в состоянии боевой готовности. В ночь инцидента уровень готовности поднялся до "уровня войны".

По словам Хаджизаде, он неоднократно просил, чтобы в этих условиях небо над Ираном закрыли.

Он добавил, что в Организации гражданской авиации Ирана не знали об инциденте, потому изначально отрицали возможность ракетного удара по украинскому самолету. После инцидента Хаджизаде приехал в Тегеран и рассказал о случившемся.

Амир Али Хаджизаде также добавил, что расследование будет продолжаться на высшем уровне.

"Информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

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