Ориентировочно 20-21 января тела украинцев, погибших в Иране при катастрофе пассажирского самолета МАУ Boeing 737-800, будут доставлены на родину. Об этом стало известно из заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова изданию "ВВС.Украина".

Данилов сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский Boeing. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, что ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого отключилось оборудование, отвечающее за подачу сигнала о полете.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.