Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство имело доказательства ракетного удара по самолету украинского "МАУ" еще до того, как власти Ирана решились на официальное признание. Об этом он рассказал в интервью журналистам "ВВС. Украина".

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

Данилов утверждает, что соответствующая информация поступала в Киев от украинских экспертов в Тегеране.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой долей вероятности мы знаем название этой ракеты. Знаем, когда ее купила иранская власть и у кого", - уточнил он.

Также секретарь СНБО рассказал, что на месте крушения самолета работали специалисты, которые имели опыт работы после катастрофы МН17 на Донбассе.

"Через очень короткий промежуток времени, объединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - подчеркнул Данилов.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".

Кроме того, мы писали, что МВД Украины направило в Иран ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета.

По словам президент МАУ Евгения Дыхне, сказанным во время пресс-конференции, посвященной трагедии в Иране, большинство погибших в таргедии будут похоронены в той же стране.